La celebración del fin de semana largo se vio empañada para una familia, luego que un octogenario muriera tras ser arrastrado por las aguas en Toa Baja.

Según el informe policíaco, “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un incidente en el que un hombre había sido arrastrado por las corrientes. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Abraham Guzmán Torres, de 82 años, quien había sido rescatado del agua y se encontraba recibiendo primeros auxilios por parte del personal de Manejo de Emergencias Médicas”.

El incidente ocurrió en el balneario Punta Salinas del mencionado municipio. La víctima fue transportada a un hospital de la zona, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

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La agente Kayshlanis Ríos, adscrita al Precinto de Levittown, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes se hicieron cargo de la pesquisa.