Dos asesinatos se registraron en horas de la tarde del viernes en Loíza y Trujillo Alto, según reportó Telenoticias (Telemundo).

El primero de estos crímenes se registró a eso de las 4:10 de la tarde en Piñones, donde la Policía encontró el cuerpo baleado de un hombre de aproximadamente 35 años de edad en la carretera 187. En la escena también se recuperaron múltiples casquillos de bala.

Aunque la Policía cuenta con una identificación preliminar de la víctima, la misma no ha sido divulgada hasta tanto no se complete el proceso de identificación oficial en el Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo se reveló que la víctima poseía historial criminal por violencia doméstica.

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De otra parte, en horas de la noche del viernes se registró otro asesinato en la carretera 175 en Trujillo Alto, lo que provocó el cierre de la vía.

La víctima, de unos 28 años aproximadamente fue hallado en un risco, cerca de la mencionada ruta y la represa Carraízo. La víctima presentaba varios impactos de bala, laceraciones en sus piernas y las manos atadas. En la escena se recuperaron casquillos de bala calibre .40.

La división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investiga ambos crímenes.