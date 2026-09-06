Un hombre de 80 años resultó herido durante un intento de robo ocurrido el sábado por la noche en el estacionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vega Alta, que ubica en la urbanización Las Colinas.

Según la información preliminar de la Policía, el octogenario caminaba por el estacionamiento luego de retirar dinero de un cajero automático cuando fue interceptado por un individuo que, mediante violencia, intentó despojarlo de la cantidad retirada, que no fue precisada.

Al surgir un forcejeo entre ambos, el perjudicado sufrió una herida abierta en la ceja izquierda y lesiones en otras partes del cuerpo. El hombre fue transportado a una institución hospitalaria local para recibir atención médica.

Se desconoce su condición.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la pesquisa.