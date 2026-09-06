Un hombre fue víctima de un robo en horas de la tarde de ayer, cuando un individuo vestido de negro y enmascarado lo despojó de una cartera marca Dior con $1,200 en efectivo y documentos personales en la calle España de la urbanización Ocean Park, en San Juan.

Según la información preliminar, el individuo se acercó al querellante y, mediante fuerza e intimidación, le quitó la cartera.

Tras cometer el robo, el individuo huyó del lugar en un vehículo que no fue descrito.

La Policía informó que no se reportaron personas heridas como resultado de estos hechos.

El agente Ángel Torres, adscrito al Precinto de Turística, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.