Un hombre de 32 años murió tras ser encontrado con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, en el kilómetro 2.2 de la carretera 867, en el sector 26 del barrio Sabana Seca, en Toa Baja.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un hombre herido de bala. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Luis Miguel Nieves Cruz, quien fue identificado por un familiar.

El occiso no tenía expediente criminal.

En la escena, la Policía ocupó una motora Honda XR 650, color blanco, del año 2026, así como un arma de fuego para la cual Nieves Cruz no tenía licencia.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y la fiscal Gretchen Pérez se hicieron cargo de la investigación.