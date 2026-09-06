Un hombre murió y otro resultó herido de bala en un incidente reportado en la avenida Concordia, edificio 6, apartamento 14, en Mayagüez, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una situación sospechosa. Al llegar los agentes, encontraron en el pavimento el cuerpo de Anyer Jerrermy Agosto Ortiz, de 22 años, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Agosto Ortiz poseía expediente criminal por sustancias controladas.

En el lugar también fue encontrado un hombre de 70 años con heridas de bala en la espalda. Este fue transportado a un hospital del área y su condición fue descrita como estable.

Además, un equino murió a causa de heridas de bala.

No se informaron las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La agente Méndez, del Distrito de Mayagüez, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Julio Rosario, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quien junto a la fiscal Frances Bravo Negrón se hizo cargo de la pesquisa.