La Policía ocupó un armas, municiones y un envase de marihuana en un auto BMW involucrado en la madrugada de ayer, viernes, en un accidente en el que una joven de 26 años murió y otras seis personas resultaron heridas, tres de gravedad.

El choque ocurrió en la carretera PR-2, a la altura de la intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez, a eso de las 2:22 a.m. Involucró dos vehículos, uno marca BMW que iba de la calle Nenadich para entrar a la PR-2 y otro Hyundai Elantra que ya transitaba por la carretera principal.

La Policía informó que el joven que murió era uno de los tres pasajeros del BMW. Este salió expulsado del auto.

El parte policiaco detalla que “Ángel Morales Pérez, de 21 años, residente de Sabana Grande conducía el vehículo marca BMW, modelo X-3, año 2014, color gris por la avenida Nenadich, siendo impactado por la parte lateral izquierda con la parte frontal del vehículo marca Hyundai modelo Elantra, año 2025, color blanco, que era conducido por Raymond Martínez Lamboy, de 22 años, residente de Hormigueros”.

Se indicó que el conductor del BMW dio .18% de consumo de alcohol en la prueba de aliento. El nivel permitido por ley es .08%.

Tras el incidente, personal adscritos a la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez diligenció anoche una orden de registro y allanamiento contra el auto BMW, modelo X3, año 2014, color gris, expedida por la jueza María del Pilar Vázquez.

Se informó que en el registro se ocupó una pistola Glock 23 calibre .40, tres cargadores con 22 balas, un cargador con 15 balas, 74 municiones calibre .40 y un envase cilíndrico con aparente marihuana.

En la escena del accidente, a ese vehículo BMW ya se le había ocupado otra pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, y dos cargadores con 66 municiones calibre 9 milímetros.