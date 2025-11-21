Un accidente de tránsito registrado esta madrugada dejó un pasajero muerto y seis personas heridas en la carretera PR-2, a la altura de la intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez, según informó la Policía de Puerto Rico.

El choque carácter fatal se reportó a eso de las 2:22 a.m. La Policía confirmó que el accidente involucró dos vehículos, uno marca BMW que iba de la calle Nenadich para entrar a la PR-2 y otro Hyundai Elantra que ya transitaba por la carretera principal.

De las seis personas heridas, tres se encuentran en estado de gravedad. Los perjudicados de entre 20 a 28 años de edad fueron transportados a diferentes instituciones hospitalarias.

El occiso que era uno de los tres pasajeros del BMW que salieron expulsados con el impacto tenía 26 años. El conductor arrojó .11 en la prueba de alcohol en su organismo.

El agente John Fernández, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez se encuentran a cargo de la investigación junto a la fiscal Frances Bravo.