Un hombre fue asesinado a balazos en los predios del edificio D-44 del residencial Luis Palés Matos, en Guayama, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 3:43 p.m. por motivos que todavía se encuentran bajo investigación de las autoridades.

La víctima fue identificada como Donavon López, de 26 años, alias “Árabe” y vecino de Arroyo. Poseía expediente criminal por un caso de violencia doméstica, del cual se desconoce su disposición en el tribunal.

Un hombre de 30 años resultó herido de bala en el brazo izquierdo. Su condición es estable.

El agente Fernando Cerdá Soto, adscrito a la División de Homicidios de Guayama, junto al fiscal Michael Mir Martínez investigaron la escena.

A esta fecha se han reportado 407 asesinatos, una diferencia de 29 menos que el año pasado para la misma fecha, cuando la cifra alcanzó los 436.