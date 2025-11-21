Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte dos hombres de 39 años, que fueron hallados esta madrugada en un apartamento del residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce.

A las 5:43 a.m. de hoy, viernes, se reportó una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre las muertes.

Al llegar los agentes al lugar encontraron los cuerpos de José Luis Rivera Rivera y Ernesto Marrero Luyanda.

Las víctimas no presentaban signos de violencia y encontraron lo que aparenta ser sustancias controladas, confirmó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, y el fiscal Alfredo Carrión Orlandi se hicieron cargo de la pesquisa.

Las autopsias que realizarán los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses revelarán la causa y manera de muerte.