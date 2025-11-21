Hallan dos cadáveres en apartamento de residencial en Santurce
Ambos fallecidos tenían 39 años.
Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte dos hombres de 39 años, que fueron hallados esta madrugada en un apartamento del residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce.
A las 5:43 a.m. de hoy, viernes, se reportó una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre las muertes.
Al llegar los agentes al lugar encontraron los cuerpos de José Luis Rivera Rivera y Ernesto Marrero Luyanda.
Las víctimas no presentaban signos de violencia y encontraron lo que aparenta ser sustancias controladas, confirmó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, y el fiscal Alfredo Carrión Orlandi se hicieron cargo de la pesquisa.
Las autopsias que realizarán los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses revelarán la causa y manera de muerte.