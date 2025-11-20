Un policía municipal de Barceloneta que se encontraba investigando una querella de una persona agresiva en la calle Cité, del barrio Garrochales, en ese municipio, fue apuñalado y respondió disparando a su atacante.

Se informó que, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, los policías municipales llegaron al lugar donde un hombre de 55 años, portando un arma blanca, se le abalanzó sobre y lo agredió, lo que provocó repeliera la agresión.

El personal de Emergencias Médicas, transportaron a los heridos a una institución hospitalaria del área de Manatí.

El hombre herido de bala murió mientras recibía atención médica.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, continuará con la pesquisa junto al fiscal de turno.