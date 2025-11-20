Dos sospechosos de hurtar vehículos para estrellarlos contra negocios en la zona metropolitana para cometer escalamientos fueron arrestados esta mañana, informó la Policía de Puerto Rico.

Como parte del plan de trabajo, en la urbanización de Jardines de Country Club, en Carolina, arrestaron a dos hombres que se alega son integrantes de una organización criminal dedica al hurto de vehículos para cometer escalamientos en las áreas de San Juan, Carolina, Caguas y Bayamón.

Agentes de las divisiones de Vehículos Hurtados, Inteligencia, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE), en unión a la Policía Municipal de San Juan y Bayamón, estuvieron a cargo de la intervención.

Estos casos serán consultados en las próximas horas con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.