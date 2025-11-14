El establecimiento Pakokike, ubicado en la carretera PR-853, en Carolina, fue escalado, según se reportó a la Policía en la mañana de hoy, viernes.

El querellante, notificó que luego de verificar las cámaras de seguridad de su negocio observó que un vehículo negro impactó con su parte posterior una de las puertas de la entrada.

Tras ocasionar los daños, dos hombres entraron al local y se apropiaron de unos $360 en efectivo y varios paquetes de cigarros.

El comerciante calculó los daños en $6,000.

Al lugar se movilizó personal de la División de Servicios Técnico quienes tomaron 44 fotos, entre otra evidencia.

El caso se refirió a los agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina.

En los pasados días se han reportado al menos otros tres casos con el mismo modo de operación.

Uno de ellos ocurrió ayer, jueves, en la farmacia Caridad, ubicada en la esquina de las calles Luna y Acuario de la urbanización Los Ángeles, en Carolina.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un vehículo SUV, de cuatro puertas y color gris, impactó en retroceso la puerta de la entrada al local.

Luego, entraron dos hombres que se apropiaron de dos cajas registradoras, que contenían en total de $200.