La farmacia Caridad, ubicada en la esquina de las calles Luna y Acuario de la urbanización Los Ángeles, en Carolina, fue escalada esta madrugada cuando un vehículo impactó la entrada para que delincuentes entraran a robar.

A las 6:11 a.m. de hoy, jueves, se recibió la llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un vehículo SUV, de cuatro puertas y color gris, impactó en retroceso la puerta de la entrada al local.

Luego, entraron dos hombres que se apropiaron de dos cajas registradoras, que contenían en total de $200.

El perjudicado valoró los daños en $4,000, aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos de Carolina tomó 50 fotos de la escena y levantó pedazos del vehículo utilizado por los escaladores para romper la puerta.

El agente Elliot Rivera, de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina, continuará con la pesquisa.