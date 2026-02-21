En un paraje solitario, apartado de la carretera y cubierto por la maleza debajo del puente Paso del Indio en Vega Baja, la Policía encontró el sábado un vehículo Infinity Q50 color gris, del año 2016 y una osamenta al lado del vehículo, que se presume podría ser la de Josbriel Manuel Rivera Maldonado, desaparecido desde el 20 de agosto del 2022.

La teniente Karina Ojeda, directora de la División de Crímenes Mayores de la Policía de Puerto Rico confirmó a Primera Hora que desde horas de la noche del viernes, esa división recibió información que los condujo a la escena, ubicada en el kilómetro 33.9 de la PR-22.

PUBLICIDAD

“Tarde en la noche baja una confidencia y de ahí, nosotros comenzamos a trabajar desde esta mañana para poder llegar al lugar, porque es un área de difícil acceso y hemos estado trabajando todo el día”, explicó la teniente.

Añadió que, para llegar a la escena, a unos 15 minutos de la carretera más cercana, “tiene que ser en un vehículo todoterreno porque no hay otra manera”, manifestó la oficial.

Mediante la tablilla del auto, se confirmó que se trata del vehículo propiedad del joven desaparecido y en su interior se hallaron objetos que fueron identificados como propiedad del joven.

Aunque le corresponde al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) identificar los restos que se hallaron en el lugar y determinar las causas de la muerte, las autoridades dicen estar positivas de que, en efecto, pudiera posiblemente tratarse de Rivera Maldonado.

“Eso lo va a establecer (el Instituto de Ciencias) Forense(s) pero con gran probabilidad, pudiera ser que sea (la osamenta) del joven”, estimó la oficial.

La teniente Karina Ojeda, directora de la división de Crímenes Mayores confirmó que el carro presenta señas de haber recibido un fuerte impacto, por lo que no descartan que el vehículo haya caído desde el puente, al lugar donde fue encontrado a casi cuatro años de la desaparición del joven. ( Suministrada )

Ojeda añadió que, a primera vista, el vehículo aparenta haber tenido algún impacto, por lo que una de las hipótesis que ahora maneja la Policía es que el vehículo haya caído, posiblemente desde lo alto del puente, la noche que el joven desapareció.

La noche de su desaparición, el joven de 28 años fue visto por última vez en una estación de gasolina del barrio Algarrobo de Vega Baja y tras su desaparición la Policía entrevistó a un sin número de personas e incluso realizó múltiples búsquedas.

Una de esas búsquedas se realizó en una propiedad abandonada en el Cerro Gandía de Manatí, tras múltiples confidencias recibidas. En ese lugar, las autoridades incautaron múltiples rifles, municiones, sustancias controladas.

También en el lugar, que la Uniformada señaló como un peligroso punto de drogas, se halló un criadero de caimanes en la planta alta de la residencia, pero nada que en ese momento apuntara a alguna relación con la desaparición del joven.