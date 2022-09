Este fin de semana será crucial en la investigación sobre la desaparición de Josbriel Manuel Rivera Maldonado, de 28 años y vecino de Vega Baja, de quien no hay rastro desde la noche del 20 de agosto.

Confidencias llevaron anoche a los investigadores hasta una residencia abandonada en la barriada Cerro Gandía en Manatí, donde no encontraron ninguna pista sobre el paradero del mesero, pero incautaron rifles, municiones y sustancias controladas.

8 Fotos Los agentes se toparon con reptiles, armas y drogas en el sector Cerro Gandía durante una búsqueda del joven desaparecido Josbriel Manuel Rivera Maldonado.

El material ilícito estaba en custodia de dos individuos los cuales huyeron por los callejones de esa comunidad sin poder ser arrestados por agentes de las divisiones de Homicidios del CIC de Vega Baja, de Drogas e Inteligencia Criminal de Arecibo, con la colaboración de la Policía Municipal de Manatí.

PUBLICIDAD

Relacionadas Policía encuentra 19 caimanes en residencia abandonada de Manatí

El lugar es uno conocido como un peligroso punto de drogas que ha sido intervenido constantemente al pasar de los años por las autoridades, confirmó el teniente coronel Roberto Rivera, quien dirige la superintendencia auxiliar de Investigaciones Criminales.

Mientras los agentes se encontraban incursionando en la residencia, se recibió otra confidencia que les indicaba que en la segunda planta de la casa del frente, también abandonada, había un criadero de caimanes.

“En el caso del joven Josbriel nosotros este fin de semana tenemos un trabajo dedicado a ese caso, entrevistando a otras personas, visitando otros lugares a los que no hemos llegado, así que este fin de semana para mí es crucial en el caso de Josbriel. Llegamos por una investigación sobre la desaparición del joven y nos topamos con dos individuos que salen corriendo. El cerro es sumamente peligroso, tiene demasiados callejones, los agentes los perdieron y estando allí con la ocupación de las armas, los chalecos, las drogas, baja la información de que la casa que tenemos enfrente en los altos había un criadero de caimanes”, detalló Rivera.

Debido a las numerosas confidencias que están recibiendo del caso, se añadió personal para agilizar la investigación. No obstante, no se tiene rastro de su vehículo marca Infiniti Q50, del año 2016, color gris y con la tablilla IVA-029.

El joven Josbriel Manuel Rivera Maldonado manejaba un vehículo Infiniti Q50, año 2016, color gris, tablilla IVA-029 cuando desapareció. ( Suministrada )

El joven se desapareció en un cuadrante de unas tres millas de una gasolinera en el barrio Algarrobo de Vega Baja, donde fue captado por las cámaras de seguridad durante la madrugada del 21 de agosto echando gasolina y no llegó a recoger a su pareja que asistía a un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

PUBLICIDAD

“Uno busca a una persona viva, pero a 13 días, yo entiendo que... no tenemos ninguna pista, ni siquiera el carro hemos encontrado, hemos visto un sinnúmero de vídeos, que él no pasó por ningún sitio cercano a la gasolinera. Por eso es que esta semana tengo un plan dirigido solamente a este caso”, reafirmó Rivera, quien esta semana se reunió con la progenitora de Josbriel, Brenda Maldonado Rivera, quien reclamó ayuda al gobierno para conocer el paradero de su hijo tras inicialmente no activarse la alerta Ashanti que corresponde en casos de personas mayores de 18 años.

El funcionario agregó que cuando se recibió esa confidencia sobre los reptiles pensó que eran pequeños, pero se sorprendieron al encontrar un pozo improvisado con 19 caimanes de entre 4 a 6 pies, los cuales fueron removidos por el personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En total, los agentes ocuparon cuatro rifles, 16 cargadores para rifles y armas de calibre .45, 887 municiones y un chaleco antibalas. Esta investigación continúa activa.

Para confidencias sobre Rivera Maldonado puede llamar a la línea del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o comuníquese con el agente Carlos Valle, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Vega Baja, al teléfono (787) 549-3499.