Una pareja de motociclistas resultó con heridas tras ser impactada por una guagua cuyo conductor huyó de la escena en la intersección de la avenida José de Diego con la marginal de la carretera PR-181, en Río Piedras.

El accidente se reportó a las 6:45 p.m. de ayer, jueves, cuando el conductor de una guagua de la cual no hay otra descripción, no tomó las debidas precauciones e impactó con la parte frontal derecha a la parte lateral derecha de una motora marca Suzuki, modelo GSX800F, de color amarilla y negra y del año 2025.

A consecuencia del choque resultaron heridos Carlos Cintrón Santiago de 55 años y residente de San Juan y la pasajera Joy Morris de 46 años y de Corozal.

La condición de ambos en de gravedad.

El agente Modesto Meléndez de Jesús, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan y el fiscal Christian A. Castro Plaza, se hicieron cargo de la pesquisa.

La motora fue ocupada para fines investigativos.