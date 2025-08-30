Una fianza ascendente a $1.5 millones le fue impuesta al hombre que alegadamente, el jueves en la mañana irrumpió en la cantina del centro comercial Plaza Rio Hondo Mall en Bayamón, y apuñaló en varias ocasiones a su pareja, mientras esta trabajaba en uno de los restaurantes del lugar.

Contra Ricardo A. Pérez Vázquez, de 42 años, se radicaron cargos por maltrato mediante amenaza bajo la Ley de Violencia Doméstica, portación y uso de armas blancas, tentativa de asesinato y negligencia en el cuido de personas de edad avanzada, por los que el juez Juan Gabriel Portel determinó causa para arresto.

PUBLICIDAD

Según informes preliminares, la querella se recibió a las 11:30 a.m. de ayer, jueves, alertando sobre personas heridas frente a un restaurante de comida criolla, situación que sembró el terror entre los ciudadanos que se encontraban en el lugar. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón, indicó que se logró entrevistar a la víctima, que continúa hospitalizada en condición de cuidado, pero estable.

Los investigadores cuentan con vídeos de seguridad y de otros diseminados por las redes sociales y testimonios de algunas de las personas que detuvieron al sospechoso, entre otra evidencia.

Pérez Vázquez, brincó el mostrador del negocio mientras la mujer servía comida y la atacó por la espalda y en otras partes del cuerpo con un cuchillo.

“Él brincó por el mostrador y le propinó heridas punzantes por la espalda, empleados y clientes intervinieron, lanzaron sillas y lo detuvieron”, detalló ayer el capitán Negrón.

El funcionario agregó que no ha expresado las razones por las que intentó matar a su pareja.

Este fue entrevistado tras ser dado de alta en la tarde de ayer ya que recibió varias heridas cuando los clientes intentaron ponerlo bajo arresto civil. Se le tomaron siete puntos de sutura en una laceración que presentaba en la cabeza.

No se contempla radicar ningún cargo a las personas que intervinieron con él quienes le lanzaron sillas mientras le exigían que se lanzara al piso, aclaró.

El cuchillo se recuperó en el lugar de los hechos.

PUBLICIDAD

La mujer de 32 años y el agresor, quien se dedicaba a bajar la carga de camiones, solo llevaban pocos meses de relación.

En los registros de la Policía de Puerto Rico, no aparecen querellas ni órdenes de protección entre las partes, confirmó Negrón.

El detenido, tiene antecedentes penales por violencia doméstica en el 2006, 2007 y 2014, con otras parejas. No se sabe la disposición de los casos en el tribunal.

La vista preliminar contra Pérez Vázquez fue señalada para el 12 de septiembre.