Cargos por maltrato a menores, posesión de sustancias controladas y distribución de sustancias controladas, fueron radicados contra un hombre de 45 años, que se alega le suministró un cigarrillo de marihuana a uno de sus hijos, de apenas 16 años.

Yomar Goode Pacheco, de 45 años y vecino del estado de Florida, quedó libre tras pagar la fianza ascendente a $3,000 que le impuso el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan.

Los hechos que se le imputan a Goode Pacheco se remontan al 14 de junio, cuando según la denuncia de la madre, el imputado, quien compartía con su hijo mientras vacacionaba en la Isla, le proporcionó un cigarrillo de marihuana al menor.

La agente Aidalí Plaza Acevedo, de la división de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores investigó los hechos, tras lo que consultó el caso con la fiscal Shanna Gold, quien ordenó radicar los cargos.