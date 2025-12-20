“La justicia no puede depender del poder ni del dinero”.

El autor de estas palabras fue el padre del joven gruero que fue arrollado el lunes por la noche, en la autopista Luis A. Ferré, en Caguas, al pedirle públicamente a la gobernadora Jenniffer González Colón a que el responsable de la muerte de su hijo sea condenado justamente y conforme a la ley.

En una carta abierta a la mandataria, el progenitor, identificado en la red social Facebook como Piro Rodríguez, se refirió a supuestos “rumores” de que el responsable de atropellar a su hijo, Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años, “se alega que podría tratarse de una persona con vínculos familiares o relaciones de alto perfil dentro del gobierno o con gran poder económico”.

“No afirmo hechos, pero sí exijo claridad, transparencia y una investigación imparcial”, sentenció el padre.

“Nuestra familia no tiene poder político ni recursos económicos, pero sí tiene dignidad, amor por nuestro hijo y el respaldo de un pueblo que cree en la justicia. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad ante la ley. Pedimos que este caso sea atendido con la seriedad, prontitud y objetividad que merece. Gobernadora, Puerto Rico observa. Las familias observan. Los padres observan. Este no es solo nuestro dolor; es un llamado a que ninguna vida joven sea minimizada ni silenciada por influencias externas”, continuó.

El incidente ocurrió el 15 de diciembre pr la noche, cuando Rodríguez Rodríguez estaba en el paseo de la autopista, específicamente en el kilómetro 12.4. enganchando un vehículo a su grúa.

Según la investigación, un conductor que transitaba por el lugar a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante se desvió hacia la derecha, impactando fatalmente al joven trabajador. Tras el choque, el conductor abandonó la escena, sin brindarle ayuda ni ofrecer información alguna a las autoridades.

Rodríguez Rodríguez falleció en el lugar a causa de los múltiples traumas recibidos.

El dueño de la guagua que presuntamente impactó a Rodríguez Rodríguez compareció ayer al Cuartel General con los licenciados Francisco Reyes y Edwin Castro.

El joven, de 23 años, se amparó en su derecho a no declarar.

“A todo Puerto Rico, les pedimos que no nos dejen solos, que nos acompañen con solidaridad, respeto y oración. Hoy más que nunca necesitamos sentir que la justicia y la humanidad siguen vivas en nuestro país”, dijo el padre en su carta a González Colón.

El agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas, investigó el accidente junto al fiscal Dennis Soto. Posteriormente, por tratarse de un “hit and run”, el caso fue referido al agente Pedro González, de la División de Homicidios.