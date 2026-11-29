Juan Gabriel Rodríguez Ayala, de 52 años, apodado “Gaby” y vecino de las Parcela Viejas del barrio Punta Santiago en Humacao, es otro de los fugitivos Más Buscados por la División de Arrestos Especiales y Extradiciones.

El 14 enero del 2021 el juez Luis B. Rivera Velázquez, del Tribunal de Humacao, expidió una orden de arresto contra Rodríguez Ayala por dos cargos de tentativa de asesinato, poner el riesgo la seguridad u orden público y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $350,000.

Surge de la investigación que el 2 de enero del 2021 mientras transitaba por el pueblo de Humacao comenzó a disparar indiscriminadamente desde un vehículo e intentó asesinar a dos personas, una de ellas era una mujer a quien le disparó en la frente, como resultado de un ataque cometido bajo una fuerte alteración emocional como lo son los celos, la ira, el desengaño o la infidelidad.

El hombre fue descrito como de tez trigueña, 6’04” de estatura, 240 libras de peso, cabello negro y ojos marrones.

Si conoce su paradero puede llamar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o al (787) 793-0457.