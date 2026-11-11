Un joven de 19 años resultó herido de bala en el pecho mientras transitaba en una motora por una carretera de Cidra, en hechos reportados durante la noche de ayer, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió en el kilómetro 0.8 de la carretera 787, en el barrio Bayamón del mencionado municipio.

El perjudicado relató que, mientras transitaba por el lugar, se percató de que un vehículo lo perseguía y, acto seguido, le realizaron varios disparos, uno de los cuales lo alcanzó en el pecho. El joven fue transportado a una institución médica del área de San Juan en condición de cuidado.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas se encuentran a cargo de la investigación.