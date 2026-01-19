La Corte de Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal notificó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced que debe enviar al tribunal una notificación indicando que recibió el indulto presidencial que le extendió el presidente Donald Trump, y que acepta el mismo.

Vázquez Garced fue acusada de corrupción pública en agosto de 2022 por su rol en un alegado esquema en el que se le imputaba haber aceptado apoyo financiero de parte del banquero Julio Herrera Velutini a cambio de que usara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que estaba investigando a Bancrédito, que le pertenecía.

Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini también fueron coacusados por el mismo esquema que se le imputó a la exgoberndora.

De izquierda a derecha: Mark Rossini, Wanda Vázquez Garced y Julio Herrera Velutini. ( GFR Media )

Posteriormente, Vazquez Garced se declaró culpable ante el Tribunal Federal por violaciones a las normas de financiación de campañas, mediante un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como parte del acuerdo, que también alcanzaron los dos coacusados, se le eliminaron los cargos de corrupción pública.

Al igual que ocurrió con Vázquez Garced, el presidente también emitió indultos a favor de Herrera Velutini y Rossini, y el Tribunal Federal les envió la misma notificación de que deberán confirmar que recibieron y aceptan el perdón presidencial.

El documento del Tribunal indica que, aunque el indulto presidencial no cubre todos los cargos por los que fueron juzgados, se anticipaba que el presidente ampliara el perdón a los otros cargos por los que se declararon culpables, en cuyo caso también les requerirán a los tres coacusados la confirmación y aceptación de los respectivos indultos.

Los colaboradores

Además, tomando en consideración los indultos emitidos por el presidente, el Tribunal también se pronunció con respecto a las otras dos personas que fueron acusadas como parte de este caso, pero hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales, Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced.

Con respecto a ellos, se está solicitando la desestimación de toda la información en su contra, por entender que “en el interés del público y en el interés de la justicia”.

La fiscalía agrega que esa petición responde a que “coconspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.