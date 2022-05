La reciente masacre que tuvo lugar el pasado fin de semana y cobró la vida de cinco personas provocó la reunión entre el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, y el gobernador Pedro Pierluisi.

Según adelanto a los medios de comunicación previo al cónclave, Pierluisi especificó que discutirían la estrategia que se está llevando a cabo a nivel Isla con aras de frenar la violencia. Esto mediante el patrullaje preventivo y otros recursos disponibles por las autoridades, quienes enfrentan escasez de personal y de policías.

“Yo quiero confirmar que están utilizando todos los recursos disponibles para el patrullaje preventivo y que también están utilizando la inteligencia disponible para destinar ese patrullaje preventivo en las áreas que realmente se necesita, porque ciertamente no tenemos policías para estar patrullando Puerto Rico 24/7 en todas partes, pero lo importante es hacerlo de una manera efectiva y yo tengo una reunión para esos propósitos esta misma tarde”, adelantó.

Para ayer, lunes, la Policía reportó que se habían cometido 237 asesinatos en lo que va del 2022. El saldo para la misma fecha en el 2021 era 235.

La cifra de 237 incluye las víctimas de la primera masacre del año, que ocurrió el 12 de mayo en un negocio que ubica en la carretera PR-169, en Guaynabo, donde dos de los tres hombres baleados eran inocentes. También, incluye la segunda masacre que se suscitó el domingo por la noche frente al edificio 10 del residencial Villa Esperanza, en Cupey, donde cinco hombres murieron.

A esto se le suma la guerra por control del narcotráfico en Caguas, donde los tiroteos entre ambos bandos rivales ocasionaron la muerte de la docente jubilada Margarita Rodríguez Morales, de 73 años y residente de Yabucoa, y la herida del agente José López, adscrito a la División de Drogas quien fue herido por un impacto de bala mientras diligenciaba una orden de arresto.

Pierluisi señaló que estos crímenes “realmente no son prevenibles así por la Policía como tal”, ya que las asoció con actividad del narcotráfico. Dependiendo en lo que arroje la reunión entre los funcionarios, no descartó sugerir la implementación de “ajustes” al plan de seguridad que tiene la Policía.

“Yo voy a repasar la estrategia que están llevando a cabo, asegurarme de que el patrullaje preventivo que yo he pedido se está dando y si hay que hacer un ajuste se hace, pero no estoy anticipando ajustes particulares hasta tanto me siente con el comisionado como con el secretario para repasar otra vez todo lo que está sucediendo y lo que están haciendo para atender la criminalidad”, atestiguó.

Por otro lado, aceptó que no existen “soluciones fáciles ni simplistas”.

“Hay que entender que algunos de estos crímenes que estamos viendo horrorosas realmente no son prevenibles así por la Policía como tal. Esto emana mayormente del problema del narcotráfico que enfrentamos y no hay soluciones fáciles ni simplistas.

Algunos están diciendo ‘mira, si legalizas la marihuana se resuelve todo’. No, no es correcto, porque en estos puntos de droga se vende todo tipo de droga, se vende heroína, se vende cocaína, se vende fentanilo. No es como que porque tú vengas y legalices marihuana entonces no vamos a tener un problema de narcotráfico. El problema es mayor que meramente eso y ese asunto del cannabis recreativo está ante la Asamblea Legislativa. Veremos cuál es el sentir de la Asamblea Legislativa en su momento”, añadió.