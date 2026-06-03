NUEVA YORK- Una audiencia en el caso de Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson se celebró en secreto el miércoles después de que el juez cerró la prensa y el público sin explicación.

El juez neoyorquino Gregory Carro dijo que había sellado el procedimiento virtual a petición de la defensa, pero no dio más detalles, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en este caso tan vigilado.

En Estados Unidos, las vistas judiciales están presuntamente abiertas al público, pero los jueces pueden cerrarlas en determinadas circunstancias, como para proteger información sensible o confidencial.

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Carro celebró la vista en su despacho del tribunal de Manhattan donde Mangione será juzgado el 8 de septiembre. Mangione, sus abogados y los fiscales comparecieron por videoconferencia. Un abogado que representaba a las organizaciones de prensa envió una carta a Carro preguntándole las razones por las que había sellado la vista, pero el juez la ignoró y su personal la rechazó.

Cuando el abogado, Jeremy Chase, llamó al despacho de Carro el miércoles por la mañana, dijo que el secretario del juez le dijo: “No leemos correos electrónicos o cartas por la noche. Nos vamos a casa”. A continuación, le colgó el teléfono, dijo en un correo electrónico a las organizaciones de noticias obtenido por The Associated Press.

Tras la vista del miércoles, Carro volvió a la sala y anunció que está “sellada por el momento”. Programó una audiencia en persona para el 16 de junio. Esa, dijo, estará abierta al público.

Portavoces del equipo de defensa de Mangione y de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que lleva el caso, declinaron hacer comentarios. Se dejó un mensaje en busca de comentarios a un portavoz del sistema judicial del estado de Nueva York.

Laura Italiano, una veterana reportera de los tribunales de Nueva York que estuvo el miércoles en la sala de Carro, dijo que es la tercera vez en seis meses que el juez y el personal del tribunal silencian o ignoran a los periodistas que intentan acceder a las pruebas o procedimientos del caso Mangione.

En una vista previa al juicio celebrada en diciembre, los funcionarios del tribunal expulsaron a una periodista de la sala después de que intentara oponerse a la decisión de Carro de sellar determinadas pruebas. En febrero, Carro celebró una conferencia extraoficial de 27 minutos durante una vista que, por lo demás, era pública. Los periodistas enviaron un correo electrónico al juez sin resultado y pidieron a un funcionario del tribunal que le transmitiera una nota, pero el funcionario se negó.

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“Estamos viendo graves problemas de transparencia y el juicio ni siquiera ha empezado”, dijo Italiano. “Hay un enorme interés público en este caso y el juez sigue adelante como si no fuera así”.

Carro programó la vista del miércoles al término de la última comparecencia de Mangione ante el tribunal, el 18 de mayo.

Después de reunirse brevemente con los fiscales y los abogados de Mangione en el banquillo en ese procedimiento previo, Carro dijo que celebraría una audiencia virtual para discutir cuestiones de programación y selección del jurado. No dio ninguna indicación de que sería sellada, ni nadie ha dicho cómo, por qué o cuándo los abogados de Mangione pidieron que lo fuera.

Normalmente, cuando se programan vistas virtuales en los tribunales de Nueva York, la prensa y el público pueden seguirlas a través de los monitores de televisión de la sala del juez. Cuando una de las partes solicita que se selle un procedimiento, el juez a menudo solicita la opinión de la otra parte y permite que terceros, como el público y los medios de comunicación, también aporten su opinión.

Un reportero de AP envió un correo electrónico directamente a Carro el martes, pidiéndole que compartiera, aunque fuera ampliamente, su razonamiento para sellar la audiencia del miércoles, y si se proporcionaría una transcripción o grabación. El juez no respondió y, en su lugar, reenvió el correo electrónico a la oficina de prensa del tribunal.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales en el asesinato del 4 de diciembre de 2024. Su juicio federal, que implica cargos de acoso, está previsto que comience el 13 de octubre. Podría pasar su vida en prisión si es condenado en cualquiera de los dos casos.

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Thompson, de 50 años, fue asesinado cuando se dirigía a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un vídeo de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que en la munición estaban escritas las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer), imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, licenciado en la Ivy League y perteneciente a una acaudalada familia de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan. En la vista del 18 de mayo, Carro dictaminó que una pistola y un cuaderno que, según los fiscales, vinculan a Mangione con el asesinato, pueden utilizarse como pruebas contra él.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.