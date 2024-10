La Policía entiende que la ocupación del residencial Ramón Marín Solá el pasado jueves detuvo la emergencia que se registrado en Arecibo relacionada a sobredosis y muertes entre usuarios de drogas.

“Yo he visto que se ha estabilizado, por el mero hecho de que no se ha detectado un caso adicional”, informó el capitán Carlos Vélez, jefe Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

En entrevista con Primera Hora, el funcionario policiaco detalló que los tres cuerpos encontrados en la madrugada de este sábado en la calle Los Héroes, extensión Zeno Gandía, estaban en estado de descomposición.

“Entendemos que están muertos desde el jueves, que es cuando inició todo esto”, informó.

Comentó que todas las señalas que muestran los cuerpos y dan a entender que se trata de una sobredosis. Pero, dijo que sería el Instituto de Ciencias Forenses quien determinaría durante la autopsia la causa de muerte.

“Es una sospecha de que fue por sobredosis por la forma en la que estaba y tenían espuma por la boca”, indicó.

De paso, el funcionario rechazó que una mujer que se encontraba en el lugar donde se hallaron los cuerpo haya sido trasladada al hospital a recibir asistencia médica, como se comunicó originalmente en el informe policiaco.

Además, Vélez informó que han estado visitando los hospitales para conocer si ha llegado un nuevo caso de sobredosis. Sin embargo, señalo que no hay reportes desde el jueves, cuando unas once personas fueron trasladadas a hospitales y dos de estos se negaron a recibir asistencia. Dijo que entre estos once casos y las seis muertes, el saldo total de los afectados para la Policía es de 17.

Más temprano, el director de Proyectos de Opioide de la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Víctor Serrano, informó que, en sus cálculos, tienen a 25 personas que han recibido atención médica o se le ha revertido la sobredosis con Narcán, además de las seis personas fallecidas.

El capitán, sin embargo, insistió que desde que la ocupación policiaca se detuvo el centro venta de la droga que afectó a los usuarios y que desde, entonces, la misma no se vende.

“Yo entiendo que, hasta el momento, no ha surgido ningún otro caso”, insistió.

Añadió que “estoy casi seguro que se estabilizó. Luego de que ocupamos el residencial no se ha vuelto a vender drogas y no hay casos nuevos”.

Vélez no supo decir qué tipo de drogas fue la que afectó a la comunidad. Dijo que el análisis de la droga ocupada y de los cadáveres está bajo el mando del Instituto de Ciencias Forenses.

Comentó que, de manera preliminar, se le ha informado que en las primeras dos autopsias realizadas se detectó en un caso fentanilo y en el otro de cocaína.

En declaraciones escritas, el capitán resumió que “entendemos que, con posterioridad al operativo realizado la noche del jueves, debe haberse detenido la venta de este producto, que a todas luces, pudiera estar contaminado con fentanilo u otro tipo de componente mortal. Sin embargo, tenemos que alertar a quienes hayan comprado droga en este lugar, y aún no la hayan consumido. Además, de recordarles que existen programas, servicios y recursos, tanto del estado como de organizaciones sin fines de lucro y de base de fe, dispuestas a apoyarlos en el proceso de superar la adicción, es importante que sepan que están poniendo sus vidas en riesgo si consumen esa droga. Le hacemos un llamado a que se deshagan de cualquier producto que hayan comprado en días pasados en las inmediaciones de este residencial y que busquen ayuda”.

En cuanto a la desarticulación del punto de drogas, Vélez señaló que el trabajo está a cargo de la División de Drogas de Arecibo.

La portavoz de prensa de la Policía, Damarisse Martínez, explicó que la división ha realizado intervenciones y que, por el momento, no se puede dar a conocer la estrategia que utiliza la Uniformada para trabajar con la situación.

Ayer trascendió que los seis hombres y una mujer fueron detenidos en el operativo que realizó la Policía el jueves en los residenciales Ramón Marín Solá y Bella Vista quedaron en libertad.

Como parte del operativo, la Policía informó que se han mantenido proveyendo patrullaje preventivo.

Se hizo constar que ayer el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa asignó otro equipo de policías de la división de Relaciones con la Comunidad para identificar necesidades en el complejo residencial. A estos se sumó personal de ASSMCA para dar apoyo a la comunidad.

La próxima semana, los agentes de la División de Relaciones con la Comunidad regresarán para poner en vigor una segunda fase, que contribuya a identificar y suplir las necesidades de los vecinos del complejo y servir como facilitador.