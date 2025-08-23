Un contingente de policías estatales y municipales intervinieron con éxito con una mujer armada que se atrincheró en una residencia en Santurce, y que alegadamente abrió fuego en varias ocasiones.

La situación se inició pasadas las seis de la tarde, en la calle Betances en Santurce. Tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, agentes del Negociado de la Policía se trasladaron al lugar y tras evaluar la situación, solicitaron la presencia de un equipo táctico y de un negociador.

Según supo Primera Hora, al lugar llegó el sargento Alejandro Maldonado, negociador de la Policía Municipal de San Juan, quien logró ponerse en contacto vía telefónica con la mujer y consiguió disuadirla, logrando que ésta entregara el arma, para la que alegadamente tenía licencia, tras lo que un equipo táctico, (SWATT), puso bajo custodia a la fémina.

La Policía confirmó que se obtuvo una orden de ingreso involuntario, tras lo que la mujer sería trasladada a una institución de cuidado mental.