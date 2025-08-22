Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, solicitaron ayuda de la ciudadanía para localizar a Mariluz Colón Pagán de 57 años, con dirección de Pennsylvania que desapareció la tarde del 10 de agosto del año en curso, en la avenida Sol, en Vega Baja, cerca de una pizzería.

Su hija, identificada como Natalia Rivera Colón, la describió físicamente como de tez blanca, 4′7″ de estatura, 160 libras de peso, pelo canoso y ojos color marrón. La misma no posee cicatrices.

Al momento de su desaparición vestía un traje playero de color oscuro. No se precisó si vive en la isla o estaba de visita.

Si posee información que ayude a localizarla llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensión 1610 o al CIC de Vega Baja al (787) 858-2666 o enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de X @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov