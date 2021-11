El Negociado de la Policía de Puerto Rico contó con personal suficiente para atender todas las situaciones y ofrecer rondas de vigilancia durante el fin de semana de Acción de Gracias, aseguró el teniente coronel Eliezer Colón Flores, superintendente auxiliar en Operaciones de Campo.

La Uniformada estaba alerta ante la posibilidad de una nueva ola de ausentismo de agentes, lo que no ocurrió.

“No hubo ausentismo. Todo el mundo vino a trabajar. No ocurrió”, reiteró al especificar que los únicos que se ausentaron fue la tercera parte de la Uniformada que, usualmente, se excusa por licencia militar, vacaciones o enfermedad.

Durante el último fin de semana de octubre, una gran cantidad de agentes y oficiales no llegaron a sus turnos como señal de protesta ante la presunta inacción gubernamental, legislativa y de la Junta de Supervisión Fiscal en concederles un retiro digno. Estos mecanismos de protesta se podrían extender al período navideño, según han advertido.

El ausentismo de la Uniformada fue tal que conllevó el cierre de cuarteles y la activación de policías municipales, entre otros recursos, tras registrarse 14 asesinatos y otros actos delictivos.

Sin embargo, Colón Flores no espera que esta situación se repita en lo que resta de año.

“No hay ánimo para eso. Los Policías están claros. Lo que están reclamando se le está atendiendo. Estamos preparados para eso (para el ausentismo), pero no auguro ni lo menciono, porque no creo que va a pasar”, señaló.

“Estábamos preparados (para que se ausentaran), porque tenemos la Unidad Especializada, las Divisiones de Drogas, tenemos las Divisiones de Vehículos Hurtados, tenemos las Divisiones de Strike Force federales y los Task Force federales que están con nosotros en la calle hasta mañana en la madrugada, pero no hubo el ausentismo como tal y lo que hicimos fue que lo redirigimos a patrullar las vías de rodaje”, aseguró.

Cuatro asesinatos registrados en el fin de semana

A diferencia del fin de semana pasado- en el cual se reportaron 12 muertes violentas-, los cuatro asesinatos que ocurrieron este fin de semana se registraron entre el sábado a las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m. de este domingo.

“Nos estamos dando cuenta que entre sábado en la noche y domingo en la mañana se nos están dando la mayoría de los casos”, resaltó.

El jueves y viernes fueron días “espectaculares. (Días) que todo el mundo quería”, al no reportarse asesinatos, comentó Colón Flores.

La primera muerte ocurrida este pasado fin de semana comenzó como un secuestro en Carolina. Una llamada a las 10:00 p.m. del sábado reportó a la Uniformada que de un vehículo Hyundai Tucson blanco cuatro personas armadas y enmascaradas le dispararon a Abraham Ezequiel Collazo Rentas, de 20 años, mientras se encontraba en su hogar. Fue así que lo obligaron a subir al automóvil.

Posteriormente, a las 2:30 a.m., de hoy hallaron el cuerpo baleado de Collazo Rentas en la carretera PR-951, kilómetro 1.1 barrio La Central, en Canóvanas.

Colón Flores comentó que este crimen “puede que guarde relación” con el narcotráfico, aunque aún está bajo investigación.

Collazo Rentas tenía expediente criminal por la compra de piezas hurtadas de vehículos.

Mientras, un segundo asesinato se reportó hoy a las 3:33 a.m. frente a un negocio en la avenida 65 de Infantería en Río Piedras.

Según información preliminar, el Sistema de Detención de Disparos de la Policía registró una balacera en el lugar y, al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado, con varias heridas de bala.

De manera similar, el cuerpo baleado de un hombre, quien aún no se ha identificado, fue hallado a eso de las 2:29 a.m. de hoy cerca del condominio Les Jardins en la calle Conector C, en Río Piedras, luego de que el Sistema de Detención de Disparos de la Policía detectara un tiroteo.

Por otra parte, el cuerpo de un hombre en llamas fue encontrado a las 4:00 a.m. de este domingo, en el barrio Buena Vista, en Bayamón.

Se indicó que un ciudadano que caminaba por el lugar se percató del cuerpo a orillas de la carretera y alertó a las autoridades través del Sistema de Emergencias 9-1-1.