La Policía solicita la colaboración ciudadana para localizar a un septuagenario cuyo paradero se desconoce desde el mes de octubre.

El desaparecido fue identificado como Ángel Casado Santana, de 75 años de edad y vecino de la calle 18, de Puerto Nuevo en San Juan. Casado Santana, quien también es conocido como “Chucho”, fue visto por última vez a principios del mes de octubre en el residencial Caparra de Bayamón.

El hombre fue descrito como de tez blanca, cabello canoso, ojos marrón, 5 pies 9 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. Al momento de su desaparición vestía camiseta y mahón, según informó la Policía.

La hermana del desaparecido indicó que la última vez que vio a “Chucho”, Éste viajaba en una bicicleta frente al mencionado residencial.

Si tiene información que pueda ayudar a localizar a Casado Santana, puede comunicarse al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.

También puede comunicarse al CIC de Bayamón, al 787-269-2424, extensiones1451 o 1452. Cualquier información será tratada con estricta confidencialidad.