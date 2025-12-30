Policía solicita ayuda para localizar adulto mayor desaparecido desde octubre
Ángel Casado Santana fue visto por última vez frente al residencial Caparra de Bayamón.
La Policía solicita la colaboración ciudadana para localizar a un septuagenario cuyo paradero se desconoce desde el mes de octubre.
El desaparecido fue identificado como Ángel Casado Santana, de 75 años de edad y vecino de la calle 18, de Puerto Nuevo en San Juan. Casado Santana, quien también es conocido como “Chucho”, fue visto por última vez a principios del mes de octubre en el residencial Caparra de Bayamón.
El hombre fue descrito como de tez blanca, cabello canoso, ojos marrón, 5 pies 9 pulgadas de estatura y 130 libras de peso. Al momento de su desaparición vestía camiseta y mahón, según informó la Policía.
La hermana del desaparecido indicó que la última vez que vio a “Chucho”, Éste viajaba en una bicicleta frente al mencionado residencial.
Si tiene información que pueda ayudar a localizar a Casado Santana, puede comunicarse al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.
También puede comunicarse al CIC de Bayamón, al 787-269-2424, extensiones1451 o 1452. Cualquier información será tratada con estricta confidencialidad.