Un policía adscrito al Distrito de Naguabo compareció anoche a la Fiscalía de Humacao acompañado del licenciado Ángel M. Font López y se amparó en su derecho a no declarar con relación al accidente en el que fue atropellada por una camioneta que huyó de la escena Norma Casanova Delgado, legisladora municipal de Humacao, mientras cruzaba por el Ramal 9917, frente a una pizzería localizada en la entrada de la urbanización April Gardens, en Las Piedras.

El comisionado auxiliar del Negociado de Investigaciones Criminales, teniente coronel Roberto Rivera Miranda, expresó que durante el día de hoy van a continuar buscando la guagua Ford F-150, color blanco, ya que han recibido confidencias sobre el lugar donde podría estar oculta y una vez sea ocupada se llevará a cabo su análisis científico.

“El agente fue con su abogado, no hizo expresiones, nosotros seguimos buscando la guagua, pero no la hemos conseguido donde la escondió. Tenemos tres equipos de trabajo realizando entrevistas a los testigos, corroborando confidencias y buscando la guagua, estamos cubriendo todos los ángulos con el apoyo total de la fiscalía”, comentó Rivera Miranda.

Al presente, a pesar de que se encuentran en el proceso de obtener un vídeo de cámaras de seguridad aledañas al accidente donde se captan los hechos, no han podido ubicar al agente manejando la guagua y por tal razón no lo han identificado públicamente. La guagua no figura como hurtada y está registrada a su nombre.

Hoy se continuarán con las entrevistas a varios testigos a los que se alega les hizo llamadas telefónicas en las que hizo ciertas admisiones de los hechos.

También se indaga dónde estaba el policía antes de que ocurrieran los hechos y se busca evidencia sobre si habría ingerido bebidas embriagantes, agregó el teniente coronel.

“El viernes fue desarmado por otra situación. Estamos recuperando la evidencia y entiendo que se enviará a tomar días libres bajo alguna licencia mientras concluye la investigación y le radicamos cargos”, sostuvo Rivera Miranda, durante una entrevista previa.

El Negociado de Patrullas de Carreteras notificó que el accidente ocurrió a eso de las 10:00 p.m. del martes cuando Casanova Delgado, de 58 años y residente de Humacao, cruzaba la carretera y fue impactada por una camioneta.

Casanova Delgado fue transportada al hospital Ryder de Humacao, donde el médico de turno describió su condición como crítica, pero ha comenzado a presentar señales de recuperación.

El agente José Rivera, de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, junto y la fiscal Melissa Díaz se hicieron cargo de la investigación inicial de los hechos.