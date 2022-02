La Policía está investigando lo que apunta a ser un auge en la modalidad delictiva del robo de catalíticos de vehículos, posiblemente para extraer y vender los metales preciosos que contiene esa pieza del sistema de escape de gases.

Según explicó el teniente José A. Bonilla, director de las divisiones de Propiedad y Robo del área policiaca de Bayamón, este tipo de robos viene ocurriendo desde diciembre del año pasado, y se han reportado ya unos 20 incidentes.

“Desde finales del año pasado estamos recibiendo ese tipo de querella, con esa situación, esos problemas como tal”, comentó Bonilla. “Lo que sucede, según la información que estamos teniendo, hay algunos lugares, todavía estamos verificando si son centros de acopio, algún tipo de lugares que compran ese tipo de aditamento de los vehículos, porque los están utilizando para extraer la parte interior del mismo, que es a base de platino. Ese material es sumamente valioso”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Arrestan a hombre sospechoso de robar catalíticos en la zona de Bayamón

El catalítico es una pieza esencial en el sistema de escape de gases del motor de combustión de los vehículos. Tiene la función de limpiar los gases resultantes de la combustión y reducir lo más posible que escapen a la atmósfera gases que son tóxicos para las personas y seres vivos (hidrocarburos, monóxido de carbono, entre otros). El catalítico descompone esos gases en otros que no resultan perjudiciales de manera directa para personas y otros seres vivos (nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono). Para poder hacer ese proceso de limpieza de gases de escape, el catalizador contiene unos metales preciosos (platino, rodio y paladio) que son costosos y poco comunes.

Los precios de esos metales pueden ser comparables o, incluso, superar los del oro. Además de ser parte de los catalizadores, tienen un sinnúmero de otros usos en áreas tan diversas como la medicina, electrónica, óptica, cristalería, joyería, entre otras.

De hecho, esos metales costosos que contienen los catalizadores es lo que suelen buscar los delincuentes que roban esas piezas de los vehículos, en una modalidad que ya se ha visto en muchos lugares del mundo, y que en las últimas semanas ha estado ocurriendo también en Puerto Rico.

Tan reciente como el viernes, se reportó el robo de los catalíticos de cinco vehículos pertenecientes al municipio de Juncos que estaban en el terminal de transporte público del casco urbano. Además, se reportó el robo del catalítico de otro vehículo en un condominio de Gurabo.

En la madrugada de hoy, sábado, la policía arrestó a un sujeto en cuyo vehículo encontraron un catalítico. El hombre intentó huir de la policía, pero finalmente fue detenido. Resultó que estaba bajo fianza, tras ser arrestado hace una semana como sospechoso de apropiación ilegal de catalíticos en la zona.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos varios planes y estrategias. Obviamente no los voy a revelar. Pero sí, estamos haciendo varios planes de trabajo. El comisionado de la Policía de Puerto Rico (coronel Antonio López), junto con el jefe del Negociado de Investigaciones Criminales y distintos jefes de unidades estamos haciendo un plan en conjunto con (la división de) Vehículos Hurtados para lograr minimizar el hurto de estas piezas, porque son sumamente esenciales para los vehículos. Estamos viendo la problemática que las personas cuando se montan en los vehículos se percatan que no tienen este aditamento y es muy costoso remplazarlo”, comentó el teniente.

Bonilla destacó que, como parte de las investigaciones, también están verificando si ha surgido algún mercado o comprador ilegal de esos metales preciosos en la Isla.

Al momento, más allá del sospechoso arrestado en la madrugada, “que lo que tenemos hasta el momento es que ha actuado solo”, no se ha identificado si hay una ganga o actividad coordinada entre varios individuos detrás de estos robos de catalíticos, “pero no se descarta. Por la cantidad de casos que han sido reportados, no se descarta nada en cuanto a eso”. De igual forma, “no se descarta” que esta actividad delictiva pueda ocurrir en cualquier parte de la Isla, más allá de los lugares donde ya se han reportado casos.

Bonilla destacó que como el catalizador se ubica debajo del vehículo en la mayoría de los modelos de vehículos, aquellos que son más altos, como las guaguas, y en particular la Mitsubishi Outlander, suelen ser blanco favorito de los ladrones de catalizadores, toda vez que se les hace más fácil sacar la pieza.

PUBLICIDAD

Aunque no tiene soluciones absolutas, en vista de lo que está ocurriendo, el teniente ofreció algunas sugerencias al público para minimizar el posible robo del catalizador de su vehículo: cuando vayan a centros comerciales u otros lugares tratar de que donde estacione el vehículo sea un área frecuentada o con bastante movimiento de personas; acudir a uno de los talleres que ofrece el servicio de colocar un artefacto que es como una malla metálica alrededor del catalizador, de manera que se haga más difícil poder robarlo y así desincentivar al ladrón; pintar el catalizador de un color llamativo o incluso escribirle el número de serie, para que la policía lo pueda identificar más fácil durante investigaciones.

El teniente exhortó a cualquier persona que tenga información sobre la comisión de este delito, o sospeche de alguien que lo está cometiendo, o alguien que esté participando de la compra o tráfico ilegal de catalizadores o los metales preciosos que contienen, a comunicarse con las autoridades. Exhortó a llamar de inmediato al 9-1-1 si sospecha que el delito está ocurriendo, o para ofrecer información a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o al cuadro de la comandancia de Bayamón al 787-269-2094, también puede usar las páginas oficiales de la Policía en Twitter @PRPDNoticias, o Facebook www.facebook.com/prpdgov.