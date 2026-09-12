El Departamento de Justicia confirmó la radicación de cargos en horas de la noche del viernes contra Rubén Muñiz Valentín, de 46 años, por el asesinato de su madre, Miriam Valentín Matos, de 72 años, reportado en horas de la noche del jueves en su residencia en el barrio Malpaso de Aguada.

Fueron los gritos de un hombre pidiendo ayuda, poco antes de la medianoche, los que alertaron a los vecinos que algo extraño ocurría, tras lo que una vecina llamó a la Policía, a eso de las 11:40 de la noche, informando sobre los gritos. Al llegar a la residencia, los patrulleros se toparon con los hijos de la víctima frente al portón de la entrada del balcón. Al internarse en la vivienda, encontraron el cuerpo de la mujer en una de las habitaciones, con múltiples heridas en el área de la cabeza. Muñiz Valentín, quien se encontraba en la residencia, fue identificado como sospechoso.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hombre presuntamente mata a su madre en Aguada

El inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla reveló que el hijo mayor de la septuagenaria hizo admisión de los hechos y que su versión es corroborada con evidencia y entrevistas. “Puedo adelantar que admitió los hechos sin entrar en detalles (de su confesión). Luego de leerle las advertencias, este admitió que fue quien le quitó la vida”, comentó más temprano el uniformado.

El agente Luis Sein Egipciaco, de la División de Homicidios de Aguadilla encabezó la pesquisa. Los fiscales Hillary Nevárez Matos y Víctor Román Pérez, de la fiscalía de Aguadilla, formularon cargos contra el hombre por asesinato en primer grado y portación y uso de armas blancas.

Muñiz Valentín fue conducido ante la jueza Melissa Soto, del Tribunal Municipal de Aguadilla, quien encontró causa para arresto en ambos cargos y le impuso una fianza de $8 millones, la que no prestó. Fue ingresado en la Institución Penal de Ponce.

Se informó que el imputado tiene antecedentes penales y fue convicto en el 2010 por un caso de actos lascivos por el que cumplió en probatoria la sentencia de seis años.

En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, describió el crimen como uno doloroso. “Un hijo tiene el deber de cuidar, proteger y apoyar a su madre. Que una madre haya perdido la vida de manera violenta y que hoy sea su hijo quien enfrente cargos por su asesinato, hace de este un caso particularmente doloroso. La violencia dentro de una familia destruye aquello que debería ser un espacio de amor, respeto y seguridad. A la familia de Miriam Valentín Matos les expresamos nuestro apoyo incondicional ante una pérdida que deja una huella irreparable. Desde el Departamento de Justicia actuaremos con firmeza para que este crimen no quede impune y procuraremos que se haga justicia”, expresó

La vista preliminar contra Muñiz Valentín fue señalada para el próximo 25 de septiembre.