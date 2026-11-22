La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto, contra Carlos E. Durán Ojeda, de 70 años y apodado “Carlitos”, por cargos de daño agravado y uso y portación de arma blanca.

La investigación estableció que, el 18 de noviembre, a eso de las 8:45 de la mañana alertaron a la Policía sobre una persona agresiva que había ocasionado daños a unos vehículos en el estacionamiento de la farmacia Carimax, situada en la avenida Sabana Seca, en Toa Baja.

Al llegar al lugar se entrevistó al dueño de uno de los negocios, aledaños a la farmacia, el cual indicó que Durán Ojeda utilizando un candado adherido a una cadena con una pieza de hierro había ocasionado unos daños a su camioneta marca Ford F-150, color rojo y del año 2022, en la puerta delantera, al cristal del pasajero derecho frontal y al espejo retrovisor del mismo lado.

Carlos E. Durán Ojeda, de 70 años, enfrenta cargos por daño agravado y Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

También ocurrió lo mismo con una guagua Ford Econoline, a la cual le rompió los cristales frontales y los focos delanteros.

El imputado fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $10,000, hasta la vista preliminar.