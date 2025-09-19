La Policía de Puerto Rico informó que se radicaron cargos criminales contra Yeramil O. Nazario Reyes, de 24 años y residente de Jayuya, por presuntamente causar daños a un consultorio médico y una funeraria en el municipio.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado domingo, 14 de septiembre, cuando el imputado presuntamente dañó los cristales de la vitrina de un consultorio ubicado en la calle Libertad y de una funeraria en la carretera 144.

El fiscal José Rodríguez Quiles presentó la prueba ante la jueza Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa y fijó una fianza global de $10,000, la cual no fue prestada.

Nazario Reyes fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce y quedará en espera de la vista preliminar pautada para el 30 de septiembre.

La pesquisa estuvo a cargo de los agentes William Heredia Morales y Félix Rodríguez Cortes, bajo la supervisión del sargento Ángel Negrón Maldonado.