El exbaloncelista Antonio Omar “Puruco” Latimer Rivera radicó este sábado una querella por agresión contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, por hechos que se alegan ocurrieron ayer, viernes, en la cancha del residencial Luis Llorens Torres, confirmó el Negociado de la Policía.

Según la querella radicada en el cuartel de la Calle Loíza, Latimer Rivera alegó que se encontraba en la cancha Monserrate “Quique” Ríos del mencionado residencial, donde se realizaba una actividad, cuando ocurrió la alegada agresión, entre las 2:30 y 3:00 p.m.

“El señor Antonio Omar Latimer Rivera presentó una querella en la que alega que el señor Rafael Hernández Montañez lo agredió con las manos en su hombro izquierdo, en hechos ocurridos durante una actividad en la cancha bajo techo del residencial Llorens Torres”, confirmó Damarisse Martínez, portavoz del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Añadió que “como toda querella de esta naturaleza, será investigada por la Policía de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

De la información que ha trascendido hasta el momento, no se desprenden detalles sobre las circunstancias que provocaron la agresión. Sin embargo, en sus redes sociales, en horas de la madrugada de hoy el exbaloncelista publicó el siguiente comentario: “Siempre recuerden, que conmigo no existen los chistes ni los engaños. Pueden engañar al pueblo y a los que han vivido una vida aplaudiendo su mediocridad a causa de un lugar donde vivir y cheque del Pan. Muchas personas con poca educación que se dejan engañar por personas vestidas con trajes y corbata. En los ojos de los monigotes y sumisos yo siempre seré un malcriado y un problema para la sociedad. Porque el que vive ciego y vive bajo un rigemen jamás tendrán los ojos abierto para ver la verdad. EN este país la gente vive sumisa y le teme a estos charlatanes. Pero yo no, si ellos tienen poder nostros también los tenemos. Aunque seamos pocos luchando por un mejor PR. Vamos con todo hasta la última consecuencia. Cuando usted está claro en lo suyo no existe nadie que te quite la razón. #lamentequenoduerme”.

Primera Hora contactó a un portavoz del presidente cameral y aguardaba por una reacción de éste, sobre los alegados hechos.