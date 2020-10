“Pinky Curvy” la mujer asesinada anoche en la avenida Roosevelt en Hato Rey saltó a la fama en 2015 tras hacerse viral en las redes sociales con un vídeo titulado “Móntate hijo de p#&@” en el cual aparece discutiendo y agrediendo a su novio.

Asesinan a “Pinky Curvy” en Hato Rey

En una conversación con el comediante Chente Ydrach en 2016, “Pinky Curvy” indicó que a sus 20 años se encontraba estudiando terapia respiratoria y que tenía planes de montar una boutique en Carolina y que ya vendía la ropa en la Internet. Posteriormente, también incursionó en la venta de productos cosméticos y de belleza.

PUBLICIDAD

La joven empresaria, quien tenía más de 326 mil followers en su cuenta de Instagram, se describía como CEO de @pinkysummerbeauty.

En su página de Instagram compartía imágenes de maquillajes y peinados.

En febrero de 2019 “Pinky Curvy”, se entregó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras un gran jurado federal acusarla de pertenecer a la poderosa organización criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC).

Luego de un mes de entregarse a las autoridades y quedar en libertad bajo fianza, la joven apareció en las redes sociales para dirigirse a sus seguidores, hablando un poco de lo difícil que había sido para ella el tiempo alejada de su bebé, sus metas y propósitos.

“Nadie tiene idea de cómo amo a mi hija y por ella daría la vida si es posible”, comenzó diciendo en su escrito en marzo de 2019.

“Nadie sabe cómo sufrí al no estar con ella y no dormir con ella como hacía todos los días. Desde que me levantaba hasta que me acostaba solo tenía su sonrisa en mi mente. Contaba los días y se me hacían eternos pero el tiempo de Dios es perfecto”, añadió en su cuenta de Instagram con una foto de ella y su pequeña.