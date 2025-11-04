El Departamento de Justicia (DJ) radicó cargos criminales este martes contra dos sexagenarios involucrados en la muerte de las hermanas Eunice Raquel y Esther Rachel García Vázquez en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre del año pasado, cuando uno de ellos en estado de embriaguez les invadió el carril mientras transitaban por la carretera PR-2, en Añasco.

El accidente fatal ocurrió mientras Esther Rachel, de 23 años, quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel, de 19 años, en un Toyota Corolla del 2007, por la PR-2 en jurisdicción de Añasco, cuando Modesto Pérez Cortez, de 67 años y residente en el pueblo de Aguada, las embistió de frente.

Según indica el informe policíaco, Pérez Cortez conducía su vehículo Kia Sportage, del 2013 y color rojo, en contra del tránsito por la mencionada vía en estado de embriaguez.

El conductor, quien arrojó.14% de alcohol en su organismo, presuntamente les indicó a los agentes interventores que estaba pasando por un episodio de depresión al, aparentemente, perder a su esposa.

Esther Rachel García Vázquez, de 23 años y quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel, de 19 años. ( Facebook.com / María Matías )

Posterior al choque, el vehículo de las hermanas fue impactado por la parte trasera por un tercero, identificado como David Serrano, de 66 años, quien manejaba un Chrysler Town Country del año 2010.

El impacto frontal provocó que Esther Rachel perdiera la vida en el acto. Mientras Eunice Raquel sufrió heridas críticas que, eventualmente, le ocasionaron la muerte.

Para este caso, el Ministerio Público contrató un perito.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, informó por escrito que la fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela Martínez, junto a los fiscales Liza Juarbe Franceschini, André Lartigaut y Antonio Cintrón, presentó los cargos ante el juez del Tribunal de Mayagüez, Luis Padilla Galiano, quien encontró causa en todos los cargos.

Las hermanas viajaban en un Toyota Corolla (a la izquierda) y debido al impacto principal perdieron el control del vehículo y posteriormente chocaron con un tercer carro involucrado en el accidente y que era conducido por otra persona. ( Suministrada )

Los seis cargos presentados contra Pérez Cortez fueron por violaciones a los siguientes artículos, bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico:

Conducir un vehículo de forma imprudente o negligente

Manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes

Conducir un vehículo sin estar autorizado

Contra Serrano se presentaron dos cargos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, bajo el artículo: Art. 5.07 por conducir de manera temeraria, con claro menosprecio a la seguridad y bajo la influencia de bebidas embriagantes.

A Pérez Cortez se le impuso una fianza monetaria global de $20,000 y a Serrano una fianza de $ 10,000. Los imputados se allanaron a la determinación de causa para arresto en Regla 6.