( Suministrada por la Policía )

La jueza Anette Santiago del Tribunal de Carolina determinó anoche causa para arresto por los delitos de agresión grave, daños graves y posesión y uso de un arma blanca a Jeffrey Stein de 33 años, por lanzar una piedra al vehículo de un maestro y agricultor mientras transitaba por la comunidad González III, en Trujillo Alto.

El imputado regresó al Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $300,000.

Los cargos fueron radicados por la fiscal Yolanda Morales.

Los hechos ocurrieron a la 1:00 p.m. del viernes, 26 de septiembre, mientras Rafael José Rivera Rivera de 37 años, manejaba un Mazda CX7, color gris y de cuatro puertas, cuando se alega que Stein le lazó una piedra de río desde el patio interior de una residencia.

La piedra rompió el cristal lateral del conductor y lo impactó en la frente ocasionándole una fractura y traumas, que requerirán tratamiento prolongado. El paciente estuvo en condición crítica y fue intubado al momento de los hechos.

“No medió ninguna razón, no hubo altercado, no se conocían nada”, subrayó la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

La víctima, que fue dado de alta, identificó a su agresor en una rueda de confrontación al igual que su acompañante.

La agente Brenda Masa Sánchez estuvo a cargo de la pesquisa.

El domingo pasado se le radicaron tres cargos criminales a Stein fue acusado Stein, de 33 años, se sometieron tres cargos por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Su pareja lo denunció ya que alegó que intentó de estrangularla. Los sucesos habían ocurrido el mismo día, pero antes de que agrediera a Rivera Rivera, agregó Oliveras.

Al hombre se le impuso una fianza de $3,000 mil, que no prestó, por lo que ya estaba encarcelado.

La vista preliminar por el caso de agresión fue pautada para el 15 de octubre.