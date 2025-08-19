Un juez determinó causa para arresto contra madre e hija por los delitos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo, con una fianza de $1 millón a cada una por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

La información fue revelada por el fiscal de Distrito de Aibonito, Ernesto Quesada, a salida del tribunal y la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Al ser abordado por periodistas, el fiscal de distrito respondió que tiene evidencia y prueba testifical “hasta la saciedad”.

Gómez Torres, también sostuvo que en los próximos días se podrían radicar más cargos.

Inicialmente se había revelado que eran seis los sospechosos identificados, cuatro menores y dos adultos.

La jovencita, al ser imputada por el cargo de asesinato en primer grado, se renuncia automáticamente a la jurisdicción de menor así que será juzgada como adulta.

Por su parte, la abogada y exfiscal, Zulmarie Alverio, representante legal de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años y su hija, de 17 años cuestionó el monto de la fianza a pesar de que sus clientes siempre estuvieron disponibles para las autoridades.

“Como toda persona que es imputada de un delito el estado tiene el deber de probar más allá de duda razonable la conexión de las personas con los elementos del delito. El estado es el que tiene que venir a probar que ellas fueron supuestamente las que hicieron el asunto”, comentó la licenciada.

A su vez, la togada advirtió que a su clienta se le violaron sus derechos al publicarse en redes sociales un vídeo durante el proceso una vez fue arrestada.

“Trascendió que al momento en que mi clienta estaba recibiendo unos servicios hubo un vídeo y se lo expuse a la Policía de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico lo único que me dijo fue que no está en sus manos. Yo creo que esto macula el proceso de toda persona imputada de delito donde se le debe garantizar un debido proceso y esto no es parte del debido proceso de ley”, sentenció Alverio.

La adulta detenida por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE) fue identificada como Elvia Cabrera Rivera de 40 años.

Ayer, lunes, personal de la Unidad Aérea de Fuerzas Unidas de Rápida Acción tomó fotos aéreas de la escena y se observó a la progenitora de la menor, Lisandra Rosario, quien se convirtió en la testigo estrella del caso ya que se alega que presenció crudamente los hechos, junto a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito cerca del lugar de los hechos.