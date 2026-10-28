El fiscal Alberto Flores radicó ayer, martes, un cargo por apropiación ilegal agravada, contra Moon P. Pagán de 40 años y residente de Ponce, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La investigación estableció que el 9 de septiembre del 2025, la imputada utilizó sin autorización y en varias ocasiones una tarjeta débito del First Bank, que le pertenecía a una persona fallecida.

Moon P. Pagán, enfrenta un cargo de apropiación ilegal de una tarjeta de débito de una persona fallecida. ( Suministrada por la Policía )

En total se apropió ilegalmente $4,474.

La prueba fue presentada ante la juez Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto fijando una fianza de $500.00, la cual prestó.

La vista preliminar quedó pautada para el 10 de noviembre de 2026.