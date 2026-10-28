Radican cargos a mujer por apropiarse de tarjeta de débito de un fallecido
Quedó en libertad bajo fianza.
PUBLICIDAD
El fiscal Alberto Flores radicó ayer, martes, un cargo por apropiación ilegal agravada, contra Moon P. Pagán de 40 años y residente de Ponce, informó la Oficina de Prensa de la Policía.
La investigación estableció que el 9 de septiembre del 2025, la imputada utilizó sin autorización y en varias ocasiones una tarjeta débito del First Bank, que le pertenecía a una persona fallecida.
En total se apropió ilegalmente $4,474.
La prueba fue presentada ante la juez Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto fijando una fianza de $500.00, la cual prestó.
La vista preliminar quedó pautada para el 10 de noviembre de 2026.