El juez Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto por asesinato en primer grado, portación y uso de un arma sin licencia, disparar o apuntar armas de fuego, destrucción de evidencia y ofrecer una declaración falsa sobre un delito, contra Ángel L. Olivera Rivera, de 61 años, por el crimen de su sobrino ocurrido este lunes en la carretera PR-140 del sector Las Piscinas en el barrio Seboruco, en Barceloneta.

Al imputado se le señaló una fianza de $1 millón la cual no prestó. Este posee antecedentes penales por violación a la Ley de Armas. Los cargos fueron radicados por la fiscal Ilia Reichard Morán, informó el Departamento de justicia.

Según la investigación del agente Oscar R. Umaña Pérez, adscrito a la División de Homicidios de Arecibo, inicialmente Olivera Rivera, declaró que escuchó una detonación y al salir vio a su sobrino con el rostro ensangrentado montado en su motora, por lo que llamó a la Policía.

La madrugada del martes, 18 de noviembre, se certificó la muerte de Christopher Lee Rosado Olivera, de 40 años.

No obstante, la escena y los signos de violencia en el cuerpo no eran compatibles con la versión que ofreció, por lo que fue entrevistado otro testigo, quien es familiar de ambos quien narró que cuando escuchó la detonación salió de la residencia, ya que todos son vecinos y vio a Olivera Rivera encima del ahora occiso con un revólver en la mano.

Tan pronto se tomó la declaración jurada el sospechoso fue arrestado y se le leyeron las advertencias de ley, posteriormente, le hizo admisión de los hechos al investigador.

Surgió que hubo un altercado relacionado a un dinero que faltaba y la discusión escaló al punto que se cometió el asesinato.

La vista preliminar fue señalada para el 4 de diciembre, en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo.