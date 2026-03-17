La jueza Arelis Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó este martes causa para arresto contra un hombre por agredir al exalcalde de San Juan, Jorge Santini.

Contra Zenen Vega Torres, de 39 años, pesan cargos por agresión a un adulto mayor y por alteración a la paz, según informaron las autoridades a través de declaraciones escritas. Al acusado se le fijó una fianza de $30,000 la cual no prestó y fue ingresado a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 30 de marzo.

Los cargos por los que se le acusa a Vega Torres ocurrieron el lunes a eso del medio día cuando supuestamente agredió al exalcalde capitalino en medio de un accidente de tránsito de carácter leve en la avenida F.D. Roosevelt, frente al restaurante Subway, en Puerto Nuevo.

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Ficha policíaca del imputado, Zenen Vega Torres, de 39 años y residente de Trujillo Alto. ( Suministrada )

Del informe de la Policía se desprende que el acusado realizaba labores de pintura en un negocio, salió del local, y cuando llegó a la carretera no se percató de la Guagua Chevrolet Tahoe que conducía Santini Padilla y fue rozado con el espejo retrovisor.

Cuando Santini Padilla se bajó para verificar lo sucedido, Vega Torres presuntamente, lo agredió.

Durante la golpiza, el exalcalde cayó al pavimento y se golpeó la cabeza resultando con una herida abierta. En ese momento había policías al lado de donde se produjo el incidente y pusieron al individuo bajo arresto.

Santini Padilla tuvo que ser transportado a una sala de emergencia donde fue atendido y posteriormente dado de alta.

“Agradezco a la Policía de Puerto Rico por su pronta intervención, así como a un par de ciudadanos que presenciaron el abusivo incidente a traición, quienes han estado disponibles para testificar. Solo espero que personas como estas sepan adoptar una conducta menos dañina, que aprendan a respetar al prójimo, manejar sus emociones e interactuar civilizadamente en situaciones que pudieran ser tensas”, expresó el exalcalde.

Mientras, el detenido, que fue llevado a un hospital para recibir atención médica por el golpe en el hombro, tiene antecedentes penales del año pasado por raterismo en tiendas.