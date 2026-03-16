El exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, fue agredido tras un accidente de tránsito de carácter leve al mediodía de este lunes en la avenida F.D. Roosevelt, frente al restaurante Subway, en Puerto Nuevo.

Según información preliminar, un vehículo de motor rozó con el espejo retrovisor a un hombre que se encontraba realizando labores de pintura en el lugar y cuando el conductor, identificado como Santini Padilla, de 66 años, se bajó para verificar lo sucedido el sujeto, presuntamente, lo agredió.

Durante la golpiza, el perjudicado cayó al pavimento y se golpeó la cabeza resultando con una herida abierta.

Santini Padilla tuvo que ser transportado a un hospital del área y, al momento, su condición es estable.

Con relación a estos hechos se detuvo a una persona sospechosa como parte de la investigación.

Este caso se consultará con el fiscal de turno para la radicación de cargos.