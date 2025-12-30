Cargos por violaciones al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54 de Violencia Doméstica, fueron radicados contra un hombre que se le imputa haber agredido a su pareja en un motel de Caimito.

Los hechos que se le imputan a Michael Rivera Salaberrios, de 36 años y vecino de San Juan, alegadamente ocurrieron el domingo a eso de las 10:30 de la noche en el motel La Hamaca. Según la investigación policíaca, Rivera Salaberrios alegadamente la emprendió a golpes contra su pareja. Tras el incidente, la mujer requirió asistencia médica, por lo que fue llevada a un hospital de la región.

El agente Walter Feliciano, investigó los hechos. El caso fue presentado ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto contra Rivera Salaberrios, y le impuso una fianza ascendente a $30 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 14 de enero.