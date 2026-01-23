Cargos por tentativa de asesinato y portación y uso de armas blancas fueron radicados contra una mujer de 61 años que alegadamente atacó a su pareja a puñaladas, dejándolo en condición crítica, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La imputada fue identificada como Migdalia Álvarez Cruz, de 61 años. Los hechos que se le imputan a la mujer ocurrieron ayer en Yabucoa, cuando alegadamente apuñaló a su pareja, de 58 años. La víctima fue hospitalizada y se informó que su condición es de cuidado.

Álvarez Cruz fue conducida ante la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $250 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresada a prisión. La vista preliminar fue señalada para el 3 de febrero.

Relacionadas

  1. Buscan a sexagenario desaparecido en Río Piedras

  2. DEA asume custodia de uno de los arrestados en casa donde hallaron niños en condiciones en deplorables

  3. Guardia de seguridad enfrenta cargos por maltrato de menores