Cargos por tentativa de asesinato y portación y uso de armas blancas fueron radicados contra una mujer de 61 años que alegadamente atacó a su pareja a puñaladas, dejándolo en condición crítica, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La imputada fue identificada como Migdalia Álvarez Cruz, de 61 años. Los hechos que se le imputan a la mujer ocurrieron ayer en Yabucoa, cuando alegadamente apuñaló a su pareja, de 58 años. La víctima fue hospitalizada y se informó que su condición es de cuidado.

Álvarez Cruz fue conducida ante la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza ascendente a $250 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresada a prisión. La vista preliminar fue señalada para el 3 de febrero.