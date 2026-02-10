Esta tarde la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, en unión al Departamento de Justicia, radicaron nuevamente cargos criminales por los delitos de apropiación ilegal, impostura y fraude contra un hombre que se hace pasar por realtor.

Para los meses de mayo y junio del año 2025, Calixto López González, de 66 años y residente de Arecibo, recibió la cantidad de $8,000 de un joven de 25 años, para la compra de una residencia en el pueblo de Isabela y no se realizó ya que la misma esta declarada como estorbo público.

El sargento Ángel Pérez Rosario de la división Delitos contra la Propiedad del CIC, consultó el caso con el fiscal José Acevedo Acevedo, quien ordenó y radicó cargos por los delitos de apropiación ilegal, impostura y fraude.

Relacionadas Radican cargos contra hombre por presunta venta fatula de residencia

El caso se presentó ante la juez Alba Calderón Cestero del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para su arresto e impuso una fianza de $15,000, la cual prestó.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 25 de febrero.

López González actualmente tiene casos previos pendiente en los tribunales por los mismos delitos.