El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Guayama, radicó esta tarde cinco cargos por negligencia agravada contra Deborah I. Solivan López, de 31 años, y Cid Marie Solivan López, de 38 años, por dejar a sus hijos, cinco menores de entre las edades de 4 y 8 años, en un apartamento en el complejo de vivienda Bella Vista del pueblo de Salinas, sin la supervisión de un adulto en horas de la madrugada.

Los cargos fueron presentados por violación al artículo 54 (a) de la Ley 57-2023 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La fiscal Paloma I. R. Crespo Santiago, de la Unidad de Violencia Doméstica, Maltrato a Menores y Delitos Sexuales, presentó los cargos contra las mujeres, quienes son hermanas, ante la jueza del Tribunal de Guayama, Valerie Telles, quien encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global a las imputadas de $50 mil. Mientras la agente Jocelyn Ramos, de la División Delitos Sexuales investigó el caso. La vista preliminar fue citada para el 3 de noviembre de 2025.

Los hechos, según la investigación, ocurrieron el 25 de octubre cuando una querella al cuartel de la Policía de Puerto Rico en Salinas alertó sobre la situación. Cuando los agentes se movilizaron a la vivienda vieron a los menores sin la supervisión de un adulto. El lugar donde se encontraban los menores se encontraba en condiciones deplorables: cucarachas, malos olores, suciedad, comida podrida. Una de las mujeres es madre de 4 niños y otra de un niño. Los menores tienen las edades de 8, 6, 5 y 4 años.