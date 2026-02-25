Las autoridades lograron el arresto durante el día de hoy de un hombre que era buscado por un asesinato reportado el 16 de agosto del año pasado en Barceloneta.

El arresto de Carlos David Hernández Delgado de 32 años y vecino del pueblo de Barceloneta se produjo solo unas horas después de que la juez Alba Calderón Cestero expidiera una orden de arresto en ausencia en su contra por el asesinato de Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años, y le impusiera una fianza ascendente a $3 millones.

El cadáver de Rivera Serrano fue localizado en horas de la madrugada del 16 de agosto en la carretera 681, kilómetro 14.6, en el área de la playa Las Criollas del mencionado municipio, por policías municipales que realizaban una ronda preventiva por el sector.

La vista preliminar contra Hernández Delgado fue pautada el próximo 12 de marzo. ( Suministrada )

La agente Joyce M. Moody González bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario adscrito a la división Homicidios del CIC, consultaron el caso con el fiscal Ariel Chico Juarbe quien instruyó y radicó los cargos criminales por los delitos de asesinato en primer grado, dos cargos por violación a la Ley de Armas y un cargo por destrucción de evidencia contra Hernández Delgado.

Tras obtener la orden de arresto en ausencia, en horas de la tarde, agentes de la división de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo y Utuado, localizaron a Hernández Delgado en el sector Abra del Pimiento, donde lo pusieron bajo arresto.

La juez Calderón Cestero cumplimento la orden de arresto y ordenó su ingreso a prisión luego que no prestara la fianza impuesta.

La vista preliminar contra Hernández Delgado fue pautada el próximo 12 de marzo.