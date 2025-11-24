El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, presentó siete cargos contra el conductor José Manuel Maldonado Morales, quien impactó con su vehículo el auto en el que viajaba una familia, provocando la muerte de una joven madre y su hijo en Vega Baja.

Maldonado Morales, alegadamente, manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes por la carretera PR-137. La prueba de aliento realizada arrojó un resultado de 0.108% de alcohol en su organismo, superando el máximo permitido (0.08%).

Tras el impacto vehicular, la conductora Michaiska Marie Romero Rodríguez falleció en el acto, junto a su bebé de un mes de nacida, Chaismary Marie. La infante viajaba en su asiento protector.

De igual modo, a raíz del impacto, el esposo de la fallecida y padre de la bebé, Chavier Polanco, sufrió lesiones corporales que lo mantienen en una institución hospitalaria.

José Manuel Maldonado Morales impactó de frente a la familia, quienes viajaban por la PR-137 en Vega Baja. ( Captura Wapa TV )

Los fiscales Orlandy Cabrera Valentín y Nátali Díaz Matos, de la Fiscalía de Bayamón, presentaron ante la jueza del Tribunal de Bayamón, Carolina Guzmán Tejada, un total de siete denuncias contra Maldonado Morales por los delitos de negligencia e imprudencia al conducir, causar la muerte, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y causar daño corporal grave, según la Ley Núm. 22-2000, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Los cargos se radicaron por violaciones a los artículos: 5.07(B) Ley Nm. 22-2000 (1 cargo) | Artículo 5.07(C) Ley Núm. 22-2000 (dos cargos) | Artículo 7.02 Ley Núm. 22-2000 (1 cargo) | Artículo 7.06 Ley Núm. 22-2000 (tres cargos).

La jueza encontró causa en todos los cargos presentados y le fijó una fianza global de $750,000. La vista preliminar fue señalada para el próximo 8 de diciembre a las 9:00 a.m.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la investigación de la Policía, a cargo del agente Unidad de Patrullas y Carreteras de Manatí, Jonathan López Soto, el choque vehicular ocurrió el pasado sábado, 22 de noviembre alrededor de las 3:45 p.m., cuando Maldonado Morales conducía un Acura TSX color blanco cuatro puertas del año 2006, en dirección de Vega Baja a Morovis, a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del vehículo.

El hombre de 24 años y residente de Morovis invadió el carril contrario impactando una Mitsubishi Mirage color blanco, cuatro puertas del año 1998, conducida por Romero Rodríguez, lo que provocó la tragedia.